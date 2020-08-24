Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili değerlendirme
Bahçeli, "2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ile ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli, "2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA