Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: İstikamet Brüksel'de çizilemez

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, 20 Temmuz 1974'ün Türk milletinin kararlılığını tüm dünyaya gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türkü'nü hedef alan saldırıları sona erdirdiğini ve Ada'ya barış ile istikrar getirdiğini ifade etti.

Kıbrıs'ın, "Anadolu'nun güneydeki emniyet hattı, Doğu Akdeniz'deki milli hak ve menfaatlerin kilit noktası" olduğunu belirten Bahçeli, Ankara ile Lefkoşa'nın kaderinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Federasyon modeli artık geçerliliğini yitirdi

Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'nda federasyon modelinin tek çözüm olarak sunulmasına da tepki gösterdi.

Yıllardır farklı isimler altında gündeme getirilen federasyon önerilerinin özünde Kıbrıs Türkü'nü Rum yönetimine tabi bir unsur haline getirmeyi amaçladığını savunan Bahçeli, bu yaklaşımın artık "bayatladığını" ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve müktesep haklarını yok sayan hiçbir çözüm modelinin adil ve kalıcı olamayacağını belirten Bahçeli, Kıbrıs'ta iki eşit millet ve iki egemen devlet bulunduğunu, kalıcı çözümün ise KKTC'nin uluslararası statüsünün tanınması ve iki devletli yapının kayıtsız şartsız kabul edilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'na sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan Kıbrıs değerlendirmelerini eleştiren Bahçeli, "Avrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa’nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklüğüne istikamet Brüksel'de değil

Kıbrıs Türk halkını yalnızca "meşru bir topluluk" olarak tanımlayan yaklaşımı reddeden Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değil, Kıbrıs Türkü'nün iradesindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "Kıbrıs Türkünün Rum idaresi altında azınlık statüsüne boyun eğmesi düşünülemeyeceği gibi, egemen eşitliğinin teyit ve tescil edilmesi de ertelenemez bir hak ve tarihi sorumluluktur." dedi.

"Türk askeri barışın teminatıdır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığının tartışmaya açılamayacağını belirten Bahçeli, Türk askerinin Kıbrıs'ta yeni çatışmaları önleyen en önemli caydırıcı güç olduğunu söyledi.

Bahçeli, Türkiye'nin garantörlük hakkının sulandırılmasına yönelik girişimlerin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasının kalıcı barış için en doğru çözüm olduğunu dile getirdi.

Mesajının sonunda Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarken, harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti.

"Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır." sözleriyle mesajını tamamladı.