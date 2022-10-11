Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD tepkisi: Talihsizlik
"Dünya artık akıl ve iradeyle barışçıl çabalarla bugünkü tehlikeli ortamdan çıkmalıdır. Kılıçdaroğlu’nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD’ye gitmesi talihsizliktir, densizliktir, pervasızlıktır, düşüncesizliktir." diyen Bahçeli, "Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
- Kılıçdaroğlu'nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu'nun hevesi başka. CHP'nin kanun teklifi baştan savmadır. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur.
- Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.
- Dünya artık akıl ve iradeyle barışçıl çabalarla bugünkü tehlikeli ortamdan çıkmalıdır. Bu işin şakaya gelir hiçbir yanı yoktur. Kılıçdaroğlu’nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD’ye gitmesi talihsizliktir, densizliktir, pervasızlıktır, düşüncesizliktir.
- (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.