Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD tepkisi: Talihsizlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Kılıçdaroğlu'nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu'nun hevesi başka. CHP'nin kanun teklifi baştan savmadır. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur.

- Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.

- Dünya artık akıl ve iradeyle barışçıl çabalarla bugünkü tehlikeli ortamdan çıkmalıdır. Bu işin şakaya gelir hiçbir yanı yoktur. Kılıçdaroğlu’nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD’ye gitmesi talihsizliktir, densizliktir, pervasızlıktır, düşüncesizliktir.

- (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.