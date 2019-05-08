Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri

08 Mayıs 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim" diye konuşan Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun YSK üyeleriyle ilgili açıklamaları için, "Bazı konuşmalarında suç unsuru olduğu kanaatindeyim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu dün parti grubunda, "Hakim dediğin esen rüzgara göre yön değiştirmez, hakim dediğin satılık değildir... Çete mensubu 7 hakim böyle bir karar verdi. Ortada bir hukuk cinayeti var" ifadelerini kullanmış ayrıca seçimlerin yenilenmesi yönünde oy kullanan 7 YSK üyesinin isimlerini okumuştu.

Cumhur İttifakı'nın "bugün dünden daha güçlü" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın karışmasını arzulayan münafık çevrelere cesaret gelmiş. Saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş gibi dışarı fırlamışlar. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için de, "AK Parti'ye vefasızlık yapıyor" görüşünü dile getirdi.

Gül, seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası Twitter hesabından, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" mesajını paylaşmıştı.