Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: Bu bir isyan denemesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor." dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması ile ilgili, "İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz.” ifadeleriyle bir video yayınlamış, elektrik faturalarındaki verginin düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 1’e indirmesini önererek, “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç, bırak insanlar rahat bir nefes alsın.” dedi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." diye konuştu.