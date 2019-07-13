Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘sistem’ yanıtı

13 Temmuz 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir." dedi.

"CHP Genel Başkanı, 'En güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım' diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor." ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye'nin sistem tartışmalarını sonlandırdığını, bu sayfayı uzlaşmayla kapattığını vurguladı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP'nin Amerika hayranlığı, esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP'nin, Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve müktesebatına uygundur, uyumludur. CHP'nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; iradeyle istikrarı buluşturmuş, icraat ile sürati kaynaştırmış, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş, beka ile beraberliği uyarmış, tarihle coğrafyayı uyandırmıştır. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü yürütme somutlaşmıştır.

Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır. Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır. Amaç yeni hükümet sisteminin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir"

Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirdiğini anımsatan Bahçeli, "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir, kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur." değerlendirmesini yaptı.