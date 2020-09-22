Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

22 Eylül 2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (COVID-19) salgınının insanlığı ya dibi uçurum olan bir güzergaha ya da krizi fırsata çevirip ağır sorunları çözmesine destek verecek bir istikamete doğru sürüklediğini belirtti.

Bahçeli açıklamasında, "Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kağıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirdiği Türk Tabipleri Birliği ziyaretini eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: 'COVID-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.' TTB'ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. COVID-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken 'var' demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı."

Kılıçdaroğlu TTB'yi ziyaret etti: Gereğini yapıyorlar