Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir." dedi.
AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir." ifadesini kullandı..
Bahçeli, "HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir." dedi.