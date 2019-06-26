Bahçeli'den mektup açıklaması

26 Haziran 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "İP’in başındaki şahıs mitili İmralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur.Ya İmralı’da nöbete girmiş ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir." dedi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Bahçeli, "Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır." ifadelerini kullandı.

S-400 Hava Savunma Sistemi

S-400 alımı ile ilgili de Bahçeli, "Türkiye teslim olmamalı, taviz vermemelidir. S-400 almak sadece milli güvenliğimiz için değil milli devlet için de vazgeçilmez öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA