Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

29 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da, Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin Meli Gökçek konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Bunların hepsini dinliyoruz değerlendiriyoruz. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır."

Gökçek'ten açıklama

Gökçek Bahçeli'nin sözleriyle ilgili, "Sayın Bahçeli Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, beni sözleriyle onore etmiştir. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.