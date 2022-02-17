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Bahçeli’den MHP’li belediyelere ‘suda indirim’ talimatı

MHP'li Durmaz, Bahçeli’nin ‘su fiyatlarında indirim yapılması’ talimatı üzerine 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Bahçeli’nin MHP’li belediye başkanlarına ‘su fiyatlarında indirim yapılması’ hususundaki talimatlarıyla ilgili MHP'li 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

Durmaz’ın belediye başkanlarına mesajı şöyle:

“Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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