Bahçeli'den 'mutlak butlan' uyarısı: Sokaklara taşması tehlikeli olur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'ın vereceği kesin kararı beklemeden hareket ettiğini ve bunun mevcut tartışmaları daha da büyüttüğünü ifade etti.

"Sokaklara taşması tehlikeli olur"

Sürecin sokaklara taşınmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını belirten Bahçeli, "Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Tartışmaların hukuk ve demokrasi çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.