Bahçeli'den 'not indirimi' açıklaması

15 Haziran 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır." dedi.

Bahçeli, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin tarihsel gelişimine işaret eden Bahçeli, "Bardağın dolu tarafından bakan, yapılanları takdir edecek, yapanları ise tebrik edebilecek vicdanı bulunan herkes için İstanbul'da yeni bir çığırın, yeni bir çağrının, yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür hissedilmeye başlanmıştır. 96 yılda ulaşılan aşama hayranlık vericidir. Bunun seriye bağlanması, icraatçı, projeci, iş ve istihdam yaratıcı, ümitleri kabartıcı hizmet kervanının sürmesi, bunun da marka ismi olan Sayın Binali Yıldırım'la devamı ve İstanbul'da geleceğe uzanması samimi temennimdir." dedi.

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın şuurla meseleleri kavradığını, İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini idrak ettiğini, öncelikleri tespit ederek bütün güçleriyle geceyi gündüze katarak çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Türkiye'dir, bir dünya markasıdır, tarihin methiyesidir, Türk ve İslam'ın şerefidir. PKK'yla FETÖ'yle emperyalizmin taşeronlarıyla zulme bekçilik yapan iş birlikçilerle aynı hizada olmaktan, aynı kümenin içinde bir araya gelmekten rahatsızlık duymayanlara İstanbul bırakılamaz, emanet edilemez. Fethin 566 yıllık emaneti olan İstanbul zelil ve zillet hesaplarla öğütülemez. Buna müsamaha gösterilemez. İstanbullu kardeşlerim bu oyuna gelemez, umudum odur ki gelmeyeceklerdir. Paslı ve yapay zihniyetler, parlak zekalar karşısında tutunamayacak, tel tel dağılacaklardır. Cumhur İttifakı milli duruşuyla siyasi zekasıyla adanmış yüreğiyle anıtlaşan vatan sevdasıyla milleti, bütünüyle bütün güzellikleriyle kucaklayarak İstanbul'a kol kanat gerecektir."

Bahçeli, ABD yönetiminin, pek çok ülkeyle ekonomik gerilim ve siyasi sorun içinde olduğunu aktararak, "Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır. Dilinin ayarı bozulduğundan, siyasi dengesi kaybolduğundan dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Katıldığı bir Davos Zirvesi'nde 'Önce Amerika' çıkışıyla serbest ticaret mantığına, çoklu ittifak ve ilişki ağlarına fikren ve fiilen hasar vermiştir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların, S-400 bahanesiyle masaya konulan yaptırım kartlarının, bağımsızlığımıza leke sürme teşebbüslerinin, mektup anarşisinin, kur ve faiz üzerinden bindirilen ağır yüklerin çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını, döviz kurlarındaki oynamaların ülkenin siyasi ve ekonomik dokusunu karalamak, ekonominin can damarı olan reel sektörü kundaklamak için planlandığını, bunun açıkça bir meydan okuma, düşmanlık emaresi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, 2019 yılının ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,6 daralmış olsa da geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,3 büyümeyi başardığını, teknik olarak resesyon türbülansından çıkabildiğini aktardı.

"Türkiye'nin kaybı için el ovuşturan içimizdeki iş birlikçiler, resesyondan çıkışı züğürt tesellisi olarak yorumlayıp dipten dönülmedi deseler de gerçek bambaşkadır." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP ve tetikçilerinin yüzleri döviz artınca, işsizlik azınca gülmektedir. Faiz yükseldi mi siyaseten nasıl nemalanırız derdine düşecek kadar bu ülkeye yabancılaşmışlardır. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı onlardan daha mutlusu yoktur. İş adamlarımız, dünya çapında Türk markasını gururla temsil eden müteşebbislerimiz sıkıntı yaşadılar mı zilletten daha memnunu görülmemektedir. Kredi musluğu kısıldı mı oynadıkları, iç ve dış borçlar arttı mı havalara uçmaya başladıkları ibretlik bir gerçektir. Bunların mensubiyetleri sorunlu ve yaralıdır. Varsın Türkiye kaybetsin, yeter ki bunlar siyaseten kazansınlar; nitekim basit anlayışları bu kadar arızalı, izansızlıkları ve gayri millilikleri bu kadar vahim düzeydedir. Kredi ve derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu dün itibariyle BA3'ten B1'e haksız ve yersiz bir şekilde indirmiştir. Bu not indiriminin siyasi olmasının yanında, Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altındadır. Süreç bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Buna rağmen, mayıs ayı ihracatımız rekor kırarak yüzde 11,46 oranında bir artışla 16,8 milyar dolar olmuştur."