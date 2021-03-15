Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' tepkisi: Danıştay skandal bir karara imza attı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına tepki göstererek, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 'Türküm' demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Türküm, doğruyum" haykırışıyla başlayan Öğrenci Andı'nın 10 Mayıs 1933'ten itibaren uygulamaya konulduğunu, 1972, 1997 ve 2012'de de değişikliğe uğradığını hatırlattı.

Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası'nın Danıştay'a açtığı yürütmenin durdurulması ve iptal davasının 24 Nisan 2018'de Danıştay 8. Dairesi tarafından karara bağlandığını anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Danıştay 8. Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırmıştır. Bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna karşı dava açılmıştır. Türkiye'nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi 8. Daire'nin kararını bozduğu medyaya yansımıştır. Konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından şubat ayında bu kararın alındığı ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır."

"Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır. Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 'Türküm' demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Öğrenci Andı'mızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir."