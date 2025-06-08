Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.
Bahçeli, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.