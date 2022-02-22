Bahçeli'den Rusya'nın Ukrayna kararına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek gerilimin her gün boyut değiştirdiğini söyleyen Bahçeli, "Rusya 19 Şubat'ta balistik füzelerle tatbikat yapmıştır. Bu tatbikatı Putin anbean takip etmiştir. Bu iki ülke arasında sıcak gerginliği tırmandıran söz ve eylemlerin gittikçe yoğunluk kazandığı gözlemlenmektedir. Ayrılıkçı bölgelerin bağımsız cumhuriyet olan tasarı onaylanarak Putin'e sunulması ve Putin'in olur vermesi yangına körükle gitrmekten başka bir anlam taşımamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz.

- "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir.

- (Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz.

- Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin.

- (Geççek isimli şarkı) Tarkan, şarkı sözleri ile COVID-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. 'Hayır' diyorlar, 'İktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin' dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucular mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın kime ne faydası vardır. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz bu tekerlek bu tümsekte kalamaz.

- (6 liderin buluşması) Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek. Bizim 6'ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9'a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir.