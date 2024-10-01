Bahçeli'den şaşırtan hamle! Meclis'te DEM Parti vekilleriyle tokalaştı

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılının açılışında dikkat çekici bir adım atarak, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaştı.

Bu jestiyle siyasi birlikteliğin önemini vurgularken, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Meclis açılış oturumunun ardından, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve grup başkanvekili Sezai Temelli’nin bulunduğu milletvekilleriyle el sıkıştı.

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'ndaki açılış oturumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de tokalaşan Bahçeli, siyasette farklı görüşlerin ifade edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bahçeli, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Bazen siyaseten söylememiz gerekenler var" diyerek, uzlaşı vurgusu yaptı. Özgür Özel ise, "Önemli olan herkesin kendi doğru bildiğini söylemesi" yanıtını verdi.