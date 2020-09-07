Bahçeli'den seçim açıklaması
MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023'ün Haziran ayında, zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023'ün Haziran ayında, zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadesini kullandı.
Yunanistan ile yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, "Yunanistan’ın haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA