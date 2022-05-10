Bahçeli'den sığınmacı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında sığınmacı meselesine değinen Bahçeli, “Sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri hepsinin rızası ile hayata geçirilmelidir.” dedi.

Sığınmacı meselesi Türkiye’nin yumuşak karnı haline geldiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: “Öncelikle ve sağduyulu kavrayış ihmal edilemez bir zorunluluktur. Önü arkası hesaplanmadıkça atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahriş edecek her yaklaşım doğruca uçuruma açılacaktır. Elbette Türkiye yol geçen hanı göçmen sığınmacı kampı değildir. Yabancı düşmanlığını teşvik eden çevrelerin açıklamalarına uyanık olmak şarttır. Sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Sığınmacılar bugün misafirimiz, yarın komşumuz olacaktır. Bazıları sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kayıtları ortadadır. Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır. Türkiye genelinde sığınmacı sayısı 4 milyon 82 bin 693'tür. Suriyeli sığınmacı sayısı da 3 milyon 762 bin 686'dir. Sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri hepsinin rızası ile hayata geçirilmelidir. Ancak hiçbir sığınmacıyı, masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır. Sığınmacıların onurlu ve gururlu dönüşü sağlanacaktır. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu olmayacaktır.”

Hedefinde muhalefetin bulunduğu Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine de eleştirdi.

“CHP'de hayır umut gelecek yoktur” diyen Bahçeli, “Aylardır devam ede gelen cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Israrlı arayışlar inatçı görüş ayrılıklarını derinleştirmiştir. Zillet ittifakı partilerin birbirine çalım atmayı adeta meslek edinmişlerdir. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmeye isteği karşı duruşla kırılmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine de eleştiren Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp mitingler düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bizim anlamadığımız bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. İstanbul'u bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Bizim Osmanlarımız bize sonuna kadar yeter”

Konuşmasında Osman Kavala’ya da değinen Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu Osman Kavala'nın sırrı nedir? Biz Osman Paşa'yı biliriz ancak Soros'a ruhunu satmış Osman Kavala'yı bilmeyiz, bilmeyeceğiz. Türklüğün bıçkın korkusuz aslan parçasına Topal Osman'a iadei itibarı yapılmalıdır. Bizim Osmanlarımız bize sonuna kadar yeter. Türk düşmanları Osmanlara ruhumuzla karşı durmaya hesaplarını bozmaya muktediriz. Bizim Osmanlarımız soyludur vatanseverdir. Onların Kavalalı Osman'ı da Türkiye'nin sabıkalı düşmanıdır.”