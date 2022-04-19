Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye’nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz.

- Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir.

- Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyet ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.

- ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.