Bahçeli'den siyasi partiler ve seçim sistemi için yeni düzenleme çağrısı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 'ruhuna uygun' olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. CHP'deki gelişmelere de değinen Bahçeli, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu Yeni Parti'ye başarı dileklerini iletti.

Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki ayrışma ve bölünme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, CHP'de birliğin bozulmaması yönünde tavır aldıklarını ve zaman zaman tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, gelinen aşamada Özgür Özel ve arkadaşlarının Yeni Parti'yi kurduğunu ifade etti.

"CHP’nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik” diyen Bahçeli, Yargıtay kayıtlarına göre yeni oluşumla birlikte Türkiye'deki siyasi parti sayısının 190'a yükseldiğini söyledi.

Siyasi partiler ve seçim sistemi için düzenleme mesajı

Bahçeli, Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlattı.

Bu değişikliği Türkiye'nin en önemli yönetim reformlarından biri olarak nitelendiren Bahçeli, önümüzdeki dönemde siyasi partiler ve seçim sistemine yönelik yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.