Bahçeli'den süreç mesajı: İmralı çağrısı bir an önce yapılsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP lideri, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetitği otel yangınına değinerek Türkiye'nin kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldığını kaydetti.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar dileyen Bahçeli, "Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı" dedi.

MHP lideri, "78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?" ifadelerini kullandı.

Bakanlığa eleştiri

Bahçeli şunları söyledi: "Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak muhtesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. (...) Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın gün ve gün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim."

Suriye mesajı

Bahçeli, Suriye'nin yeni yönetiminin silah bırakmasını istediği terör örgütünün şimdiye kadar silah bırakmamasının 'küresel terör baronlarının tembih ve teşvikiyle doğrudan bağlantılı' olduğunu ifade etti.

MHP lideri, "ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağlarını koparmasıdır. Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz" dedi.

'Sokağa çıkın da görelim'

Bahçeli, "15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum... Hadi yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim!" diye konuştu. MHP lideri, kimsenin erken seçim beklentisine girmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli, 'CHP’nin 12 Eylül’de yarım kalan hesaplaşmaya dönük özlemi varsa kınında beklemekte yorulmuş kılıç gibi burada olduklarını' ifade etti.

PKK'nın silah bırakması

Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılması sürecine dair de şunları kaydetti: "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın."