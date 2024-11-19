Bahçeli'den teğmenler açıklaması

Kılıçlı yeminleri nedeniyle haklarında soruşturma açılan teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bahçeli konuyla ilgili "MSB'nin kararına saygı duyuyorum." açıklamasını yaptı.

"MSB'nin kararına saygı duyuyorum"

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. TSK'nın her konuda yetişmesini sağlayan kurumdur. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şey bilmeden, tanımadan, sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. MSB'nin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.