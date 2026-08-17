Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu bir devlet politikasıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, sürecin bir devlet politikası olduğunu ve TBMM'de kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile önemli bir aşamaya geçildiğini ifade etti.

Kanunun 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesine dikkat çeken Bahçeli, bunun "Terörsüz Türkiye" hedefi ile milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik güçlü iradeyi ve kapsamlı mutabakatı gösterdiğini söyledi.

"Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"

Bahçeli, toplumun büyük çoğunluğunun sürece destek verdiğini belirterek, şehit ve gaziler ile ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmediğini vurguladı.

Gelinen aşamanın şehit ve gazilerin mücadelesinin sonucu olduğunu ifade eden Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletin terörle mücadeledeki hafızası, azmi ve iradesinin süreç boyunca korunduğunu kaydetti.

Bahçeli, süreçte vatandaşlardan gizlenen herhangi bir pazarlığın bulunmadığını da belirterek, hassasiyete uygun bir üslup, sabır ve milli birlik anlayışıyla hareket edildiğini söyledi.

"Süreci karalamak isteyenlere fırsat verilmeyecek"

Sürece yönelik olası provokasyonlara karşı uyarıda bulunan Bahçeli, "Fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milleti provokasyonlara karşı duyarlı olmaya çağıran Bahçeli, süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini belirtti.

"Kanun bir af düzenlemesi değil"

Bahçeli, kabul edilen kanunun bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerinin hukuki sonuçlarıyla geçerliliğini koruyacağını söyledi.

Suçun niteliği, mahkûmiyet kararları veya ceza sorumluluğunda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Bahçeli, düzenlemenin ceza adalet sistemi ve infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliğinde olduğunu ifade etti.