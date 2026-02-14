Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Milletin kaderine sahip çıkma hamlesi

Bahçeli: "'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz, İstikrarlı Bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir." dedi.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasi hayatındaki 57 yıllık şerefli yolculuğunun yıldönümünde hepinizi en iyi dileklerimle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. “Şanla Şerefle” nice 57 yıllara diyorum. Yurt içinde ve yurt dışında; televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından programımızı takip eden tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk milletinin yüzyıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında, yirmi birinci yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kutladığımız 57’nci yılımız hayırlı olsun, uğurlu olsun.

Bu yolculuk; yufka yüreklilerle çetin yolların aşılmayacağını bilenlerin onurlu ve kararlı yürüyüşüdür. Vatanımızın her karışına, aziz milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür.

Bilge Kağan'dan, Alparslan'a; Osman Gazi'den Fatih'e, Kanuni'den Mustafa Kemal'e kadar; Gaspıralı'dan Akçura'ya;

Mehmet Akif'ten Ziya Gökalp'e; Mümtaz Turhan'dan Erol Güngör'e, Osman Bölükbaşı'dan, Türkeş Bey’e kadar, elleri öpülesi isimli isimsiz sayısız ecdadımızın kutlu yürüyüşü ile bu günlere gelinmiş, "Devlet ebed müddet, millet ebed müddet" onlarla sağlanmıştır. Ruhları şad mekânları Cennet olsun. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Bu vesile ile Partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i, rahmeti rahmana kavuşmuş tüm dava büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.