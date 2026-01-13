Bahçeli'den Trump'a sert sözler: ABD'nin 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD ve eski Başkan Donald Trump’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, küresel siyasette hukukun aşındığını savunarak, ABD’nin uluslararası hukuk karşıtı tutumlarının dünyayı tehlikeli bir sürece sürüklediğini söyledi.

Siyasette doğruluk kadar zamanlamanın da hayati olduğuna dikkat çeken Bahçeli, MHP’nin ilke ve duruşunun doğru olduğunu vurguladı.

Trump’ın “uluslararası hukuka ihtiyacım yok” şeklindeki sözlerini eleştiren Bahçeli, 'büyük bir basiretsizlik' yorumunda bulundu. Hukuku çiğneyen bir devletin organize suç örgütlerinden farkı kalmayacağını savunan Bahçeli, yaklaşımı "küresel çeteleşme" olarak tanımladı. Demokrasi ve insan haklarının dünyada giderek yok hükmüne geçtiğini söyleyen Bahçeli, dizginlenemeyen hırsların insan aklının önüne geçtiğini dile getirdi.

"Trump'ın Grönland açıklaması şuursuzluktur"

Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Dünyada demokrasi yok hükmünde. İnsan hakları ve demokrasi vahşi batı eliyle yağmalanıyor. Venezuela komplosu sadece bir testtir ve tepkiler ölçülmüştür. Şimdi sıra Danimarka Grönland'da. Trump'ın Grönland açıklaması şuursuzluk açıklamasıdır. Bir NATO üyesi ülkenin hakimiyetindeki topraklara bir başka NATO üyesi ülkenin çökme planı nasıl tarif edilecektir. Bu şartlar altında NATO'nun değer hükmünden samimiyetle bahsetmek akla ve mantığa sığacak mıdır?" dedi.

ABD'yi 'hasta adama' benzeten Bahçeli, "19.yy'da Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam yaftası vurmuşlardı. Bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. İçeriden çürümüş büyük oranda insan kalitesini yitirmiş toplum yapısına sahip olan ABD'nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir" ifadelerini kullandı.

İran'daki protestolar

Bahçeli'nin açıklamasının devamı şu şekilde:

İran'a yönelik organize ve emperyalist provokasyonlar. İran'daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. İran'ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıda tehdit etmektedir. İran'ın siyaseti ve toprak bütünlüğü, iç barış, istikrarı Türkiye için hayat memat meselesidir. İran'a neşter vuran mihrakların hüviyetleri belli. Tehdit son derece yakın ve tanıdıktır. Gezi Parkı olaylarıyla İran'daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmenizi temenni ediyoruz.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyona geçmesi bahsettiğim küresel savaşa bir adım daha yaklaşmaktır. İran'daki olaylara mutlaka karşı durulmalı, karşı çıkılmalıdır. İranın toprak bütünlüğü hayati öneme sahiptir. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Suriye ile SDG arasındaki çatışmalar

Suriye'deki çatışmalar her açıdan düşündürücü. YPG her açıdan yanlış yapmıştır. Trump bunları ayak üstü satmıştır. PKK'nın varlığı feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. SDG'nin akıbeti de aynı olmalı. Bizim için geçerli olan İmralı'nın çağrısıdır ve bütün yapılarını bağlamaktadır. SDG bundan bağımsız değildir. Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm'in kuklasıdır. YPG sivilleri kalkan yaptı. Masumların arkasına saklanıp onları ölüme sürükleyen SDG'dir. DEM partili yetkilerin Türkiye'yi uyarıyoruz diye yaptıkları uyarıları, SDG'ye arka çıkmaları son derece üzücü bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştiği süreçte he türlü fedakarlık yapılıyorken Halep gerekçesi ile sokaklara dökülmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Türkler ve Kürtler kader ortağıdır. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. İsrail güdümündeki terör örgütü ile pazarlık nasıl olacaktır. Türkiye böyle bir şeye nasıl onay verecektir. Muhatap İmralı'dan başkası asla değildir. Eski hastalıkların zaman zaman nüksetmesi sorumluluk ahlakı ile çatışacaktır. DEM Parti Türkiye partisidir ve parmak sallaması makul görülemeyecektir.

"Tek bir ses, tek bir nefes olacağız"

MHP milletimizin her evladına kapısını açıyor. Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağını açıyor. Bu ülke benim diyen herkese gönlünü açıyor. Önümüzdeki süreç dikkat, sağ duyu ve akıl gerektirmektedir. MHP ve Cumhur ittifakı çatışma için değil kardeşlik için var. Tehlikeye düşüldüğünde gereğinin yapılacağı kesinlikle unutulmamalıdır. Maldan mülkten vazgeçmeyen bin kere namerttir. Bu Türk milletine olan namus borcumuzdur. Tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Türkiye var olduğu sürece Türk milletinin emrinde olacağız. İhanetlere karşı dikkat edeceğiz. İstismara karşı temkinli olacağız.

Emeklilerin derdi derdimiz, beklentisi beklentimizdir. En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız.