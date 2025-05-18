Bahçeli'den yeni çağrı: Meclis'te Milli Birlik Komisyonu kurulmalı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni sürece ilişkin de önemli mesajlar verdi.

'Yeni bir aşamaya geçilmiştir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

-Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir.

-Şayet doğru bakılırsa, şayet dikkatle okunup anlaşılırsa yaşanmış hayat ve hadiseler mecmuunun kovuklarından sızan ve süzülen tarihi tecrübeler istikbalin karanlıkta kalan noktalarını tıpkı bir deniz feneri gibi aydınlatacaktır.

-Türkiye Cumhuriyeti bölücü terör musibetini gündeminden söküp atacaktır. 27 Şubat İmralı çağrısıyla kabuğunu kıran, 10 Mart'ta PYD/YPG'nin silahları Suriye Arap Cumhuriyeti'ne teslim etmeyi, yeni yönetimin kurumlarına entegre olmayı bir mutabakat zaptıyla kabule dayanan, 12 Mayıs'ta ise PKK'nın silah bırakma ve fesih işlemini teyit eden zincirleme gelişmeler Türkiye ve bölge ülkeleri adına çok hayırlı adımlardır.

'Milli Birlik Dayanışma' komisyonu çağrısı

-Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması samimi teklif ve temennimizdir.

-Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.

-İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.

-Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.

-Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.

-Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.

-Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.

-Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır.