Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybettiğini, 2'si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler'deki patlamada evde yaşayan kişilerden birinin vefat ettiğini, 1'i ağır olmak üzere 4 yaralı bulunduğunu belirterek, "Ayrıca hafif bir yarası olup hastaneye gitmeyen de başka bir hemşehrimiz var. Yani özetle toplamda 5 yaralımız, 1 de vefatımız var." dedi.

Gül, Bahçelievler'de bir evde patlamanın yaşandığı sokakta incelemede bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bahçelievler'de bir apartmanın 5. katındaki mutfak kısmında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldiğini belirten Gül, "Bunun neticesinde de evde yaşayan kişilerden birisi vefat etti. Biri ağır, 3'ü de hafif yaralı olmak üzere toplamda da 4 yaralımız var. Ayrıca hafif bir yarası olup hastaneye gitmeyen de başka bir hemşehrimiz var. Yani özetle toplamda 5 yaralımız, 1 de vefatımız var." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü aktaran Gül, belediye ve kaymakamlığın apartmanda yaşayan diğer aileleri tespit etmeye çalıştığını kaydetti.

Vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, "Allah görünür görünmez büyük afetlerden milletimizi, devletimizi, şehrimizi korusun." dedi.

Hasar alan binaların tahliye edildiğini bildiren Gül, bölgede yürütülecek çalışmalar için konuşmanın erken olduğunu söyledi.