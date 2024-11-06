Bahçelievler'de okul yangını: Öğrenciler tahliye edildi
Bahçelievler'de, özel bir okulun dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.
İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.
Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.