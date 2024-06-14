Bahçelİ'nin bomba etkisi yaratan sözleri AK Parti'de nasıl görülüyor? İşte çarpıcı bilgiler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasette suların ısınmasına yol açan açıklamasının yankıları sürüyor. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşılıksız destek ifadesinin yer aldığı fakat “Geniş ittifaka engel olmayız” sözü tartışma yarattı.

Peki MHP lideri Bahçeli’nin gündeme bomba gibi düşen sözleri AK Parti’de nasıl yankılandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nda kriz mi yaşanıyor” sorusuna yanıt olarak hangi hamleyi yapacak?

Türkiye gazetesinin haberine göre; ‘normalleşme adımları’ Bahçeli’de “Türkiye’de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi” oluşturmuş olabilir. Bahçeli’nin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Buna karşılık, AK Parti kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz.

* Her toplantıda da, Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı’nın İspanya’ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurtdışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

Selvi yazdı: Bahçeli bu açıklamayı neden yaptı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin gündeminde de Bahçeli’nin sözleri vardı. Selvi, Bahçeli’nin açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç günlük yurtdışı gezisi için henüz uçakta olduğu bir sırada yaptığını hatırlattı.

AK Parti yetkilileri bu sırada henüz İspanya yolunda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kurdular. Erdoğan’ın, “Cumhur İtifakı’nın devamına olan güçlü inancımızı belirten açıklamalar yapın” talimatını verdiği söyleniyor.

Selvi, Bahçeli’nin böyle bir açıklamayı neden yaptığına yönelik soruya şu iki yanıtı verdi:

1- CHP ile karşılıklı ziyaretler nedeniyle girilen normalleşme süreci.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve çocukları ile görüşmesi.

MHP lideri Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 12 Haziran’da yazılı bir açıklama yayınladı. Bahçeli’nin açıklamasında, “Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakârlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin her satırı anlam yüklü mesajında dikkat çeken cümlelerden biri de şuydu:

* AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.