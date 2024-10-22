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Bahçeli'nin çağrısı harekete geçirdi! DEM Parti'de olağanüstü toplantı

MHP lideri Devler Bahçeli bugün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenmiş, 'Örgüt silah bıraksın, o da gelsin Meclis'te konuşsun' demişti. Bahçeli'nin çağrısına CHP'den de destek gelirken, açıklamalar sonrası DEM Parti olağanüstü toplanma kararı aldı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Öcalan'a yönelik çağrısını yineleyerek, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun. Örgütün lağvedildiğini açıklasın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın." dedi.

DEM MYK olağanüstü toplandı

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından DEM Parti MYK, son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

DEM, tecritin kaldırılmasını istemişti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hakkında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında, "Barışın muhatabı Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Başlangıç olarak tecrit kaldırılsın" demişti.

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