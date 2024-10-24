Bahçeli'nin çıkışı sonrası kritik görüşme! PKK elebaşı Öcalan'ın verdiği mesajlar ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı siyasetin sıcak gündemininin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor.

Bahçeli 1 Ekim’deki TBMM açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra 22 Ekim’de ise Türkiye’de hemen hemen tüm çevreleri şaşırtan; kimilerince ‘milat’, kimileri tarafından ise 'kabul edilemez' olarak nitelendirilen bir konuşma yaptı.

MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan’a DEM Parti’nin TBMM grubunda konuşarak örgütü lağvettiğini açıklaması yolunda bir çağrı yaptı. Grup konuşmasında Bahçeli, Öcalan’ın İmralı’dan şartlı tahliyesinin önünü açabilecek ‘Umut Hakkı’ndan da bahsetti.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısının peşi sıra kritik bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı Adası’nda Öcalan’la görüştüğü öğrenildi.

Kritik görüşme dün gerçekleşti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığı habere göre; Ömer Öcalan 23 Ekim’de İmralı’da Abdullah Öcalan’la bir araya geldi. Saat 11.00’de başlayan görüşmenin öğleden sonraya kadar devam ettiği ifade edildi.

Görüşmede Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı takdirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor.

Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade ediliyor.

Görüşme sonrası Ömer Öcalan'dan da bir açıklama geldi. Yeğen Öcalan, Abdullah Öcalan'a yapılan son görüşmenin 3 Mart 2020'de olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

* Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz.