Bahçeli'nin "İmralı'ya statü verilsin" çağrısına Erdoğan'dan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın statüsüne ilişkin yaptığı açıklamaların ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan, konuyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Bahçeli, 24 Şubat’ta partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsünün nasıl ele alınacağını gündeme taşıdı.

Bahçeli: İmralı'nın bizce statü sorunu vardır

Bahçeli, “Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 'statü' cevabı: Bakanlık ilgileniyor

Bahçeli’nin sözleri siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazeteciler tarafından aynı konu soruldu.

Bir gazetecinin, “Sayın Bahçeli ‘İmralı'nın statü açığı ortadan kaldırılmalıdır’ dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" yanıtını verdi.

Dervişoğlu: 'İmralı'nın statüsü' diye bir şey yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" açıklamasıyla ilgili, "İmralı'nın statüsü' diye bir şey yoktur. İmralı; Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık sahasında bulunan, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bir cezaevidir" demişti.