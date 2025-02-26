Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda MHP'den yeni açıklama!
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgilendirme MHP liderinin yardımcısından geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin sağlık durumunun 'dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek kadar' iyi olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli'de MHP'li belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuştu.
MHP'li Durmaz, buradaki konuşmasında, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Durmaz, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen haftalarda kalp kapakçığından bir operasyon geçirmiş, ardından taburcu edilmişti. Bahçeli'nin dinlenme sürecinde olduğu belirtilmişti.