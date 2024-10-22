Bahçeli'nin sözlerine Yavaş'tan tepki!

Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'nin bugün gündem yaratan sözleri sonrasında X hesabından açıklamada bulundu.

Yavaş, Bahçeli'nin sözlerine tepkisini, paylaşımında kullandığı, ''Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez” cümleleriyle verdi.

Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında,"Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" cümleleriyle eleştiri yağmuruna tutuldu.