Bahçeli'ye muhaletten sert tepki: 'Öcalan'a af istedi!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin bugün Meclis'te önemli mesajlar verdi. Teröristbaşı Öcalan’a örgütünün tamamen bittiğini ve lağvedildiğini açıklama çağrısı yapan MHP lideri, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” diye konuştu.

Bahçeli’nin açıklamasının ardından CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nden sert tepki geldi.

'Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istedi'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bahçeli için "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor" dedi.

Emir şöyle devam etti: "Geçen hafta PKK'ya seslensin demişti. Tecritin kaldırılması gerektiğini söylememişti. Daha sonra tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi olan bir kişiye özel bir düzenleme yapılması imkansızdır. Açık konuşsunlar. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Yani, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.

Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Biz barıştan yana huzurdan yana her türlü mücadeleyi verir, yanında oluruz. Bunun çözüm yeri TBMM'dir. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişi, özel bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz, biz barış istiyoruz. Bu konuyu sadece milletin temsilcileri konuşur. Bunca şehidin kanın ana sorumlularından birinin Meclis'te konuşmasını kastetmiyoruz."

'Meclis kürsüsünden ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert sözlerle yanıt verdi: "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!.."

'Allah böyle siyaseti kahretsin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil” ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi’nin sosyal medya hesabından “Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz” tepkisi geldi.