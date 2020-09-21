Bahçeşehir Koleji’nden bilgisayar kampanyasına büyük destek

21 Eylül 2020

Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece düzenlenen kampanyaya en büyük desteği Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel verdi. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji adına 1 milyon liralık bağış yaptı.

Türkiye’de yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin bilgisayarı olmadığının öngörüldüğü belirtilen açıklamaya göre, Yücel, söz konusu bağışıyla bu ihtiyacın 3'te birini sağlamış oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yücel, “Bir çocuktan bir umut yaratmanın peşindeyiz. Umut derken, dünyayı kurtarmasını kastetmiyorum. Eğer tek bir çocuğumuza dokunursak ve o çocuk ailesine, çevresine, iline, ilçesine umut olursa ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA