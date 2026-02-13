Bahis reklamlarına engel: Promosyon yasaklandı, spor mecrası şartı geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle bahis şirketlerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik kurallar yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle promosyon dağıtımı tamamen yasaklanırken, reklam çalışmaları yasa dışı bahisle mücadele ve kamu yararı çerçevesine bağlandı.

Spor içerikli mecralarda gösterilecek

Düzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı; yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı.

Promosyon uygulaması kaldırıldı

Önceki düzenlemede satışları artırma amacıyla belirli koşullar çerçevesinde promosyon ve reklam uygulamalarına izin veriliyordu. Son değişiklikle birlikte teşvik amaçlı promosyon uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Yeni maddeye göre bahis tanıtımları sadece sporla bağlantılı mecralarda yapılabilecek. Böylece reklamların genel medya ve diğer platformlardaki görünürlüğü daha dar bir çerçeveye alınmış oldu.

Stadyumlardan kaldırılmıştı

Bahis reklamlarına ilişkin kısıtlamalar daha önce de hayata geçirilmişti. 2025 Ocak ayında yayımlanan genelge doğrultusunda stadyum reklam panoları, saha içi görseller ve kulüp tesislerindeki yasal bahis şirketi logolarının kaldırılması talep edilmişti.

Kaldırılması mümkün olmayan sabit reklamların siyah bantla kapatılması zorunlu hale getirilmiş, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu lig isim sponsorluklarını resmi internet sitesinden çıkarmıştı.