Bahis soruşturması genişliyor: 'Sadece futbol da değil'

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla kurulan birimin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Birimin dört ay önce faaliyete geçtiğini belirten Gürlek, 46 kişinin yer aldığı 40 dosyanın aydınlatıldığını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması

Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da dosya inceleme ve koordinasyon çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar

Gülistan Doku soruşturmasında ilerleme sağlandığını belirten Gürlek, çalışmaların özellikle Doku'nun naaşının bulunmasına yoğunlaştığını söyledi. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceği ve son olarak Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğü iddiasının bulunduğunu aktardı. Geçmişte bazı kamu görevlilerinin soruşturmayı engellemeye veya delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki iddiaların da incelendiğini belirtti. Gürlek ayrıca Doku'nun naaşının kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabileceğini ifade etti.

Rojin Kabaiş'in telefonunda inceleme

Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA incelemelerinin yapıldığını, cep telefonuna yönelik teknik çalışmaların ise sürdüğünü belirten Gürlek, şu ana kadar kesin bir sonuca götürecek somut veriye ulaşılamadığını söyledi.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yeniden araştırılıyor

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, daha önceki ihbar ve şikâyetlerin yanı sıra eski bir cezaevi personelinin beyanlarının ardından bazı adli işlemler yapıldığını belirtti. Gürlek, ölümün cinayet olduğunu peşinen söylemenin doğru olmayacağını ve bütün ihtimallerin araştırıldığını vurguladı.

AHBAP soruşturmasında MASAK ve itirafçı beyanları

Gürlek, AHBAP'a ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini söyledi. Dosyada MASAK tespitleri ve itirafçı beyanları bulunduğunu açıklayan Gürlek, toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında çok sayıda müşteki bulunduğunu söyleyen Gürlek, Haluk Levent'e ilişkin bazı borç ve senet iddialarının da başsavcılık tarafından hukuki ve mali yönden incelendiğini ifade etti. Bunlar soruşturma kapsamındaki iddialar olup henüz kesinleşmiş yargı kararı niteliğinde değil.

Bahis ve şike soruşturmaları basketbola da uzandı

Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni operasyonların süreceğini belirtirken spor dünyasındaki yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına da değindi. İncelemelerin sadece futbolla sınırlı olmadığını, basketbol dahil farklı spor dallarındaki iddiaların da araştırıldığını söyledi.

Borsadaki manipülasyon iddialarının da SPK ile koordinasyon içinde takip edildiğini belirten Gürlek, adli süreçlerin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.