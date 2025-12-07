Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
utbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
5 Aralık’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında futbolcu, kulüp yöneticisi ve hakemlerin de aralarında yer aldığı 38 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltında bulunan Ahmet Çakar'ın kendisini iyi hissetmediğini belirterek, sağlık ekibine durumu bildirdi.
Bunun üzerine Çakar, kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA