Bakan açıkladı: DEM Parti Heyetinin İmralı görüşmesi ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü lideriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, parti heyetinin 28 Aralık ve 22 Ocak tarihlerinde yapılan iki görüşme için Adalet Bakanlığı olarak izin verdiklerini belirtti. Üçüncü görüşme için yapılan başvurunun ise bugün Bakanlığa ulaştığını ve bu talebin de yerine getirildiğini ifade etti.

Tunç, üçüncü görüşmenin yarın yapılacağını duyurdu. DEM Parti heyetinin İmralı’daki görüşmelerinin ardından bir açıklama yapılması konusunda ise, "Görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına dair gelişmeler olabilir" dedi.

Bir diğer soruya yanıt olarak, Bakan Tunç, cezaevlerinden hükümlülerin video aracılığıyla görüşmelerine ilişkin mevzuatın uygun olmadığını yineleyerek, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla ve yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda bellidir. Bu çerçevede video vasıtasıyla görüşme yapılması mevzuatımıza uygun değil" şeklinde konuştu.

Tunç, terörle mücadeledeki hedefin "terörsüz bir Türkiye" olduğunu ve 40 yıldan bu yana büyük zararlara yol açan terör örgütünün tamamen ortadan kalkmasının tüm hedeflerinin başında geldiğini söyledi. Bu süreçte, özellikle terör örgütü elebaşından gelecek bir açıklamanın, silah bırakma adımlarını takiben Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşmasında önemli bir aşama kaydedileceğine inandığını belirtti.