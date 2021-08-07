Bakan Akar: Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış törenine katıldı.

Dereceye girenlerle Libya'dan gelen misafir askeri personelin brövelerinin Akar ve Komutanlar tarafından takılmasının ardından diğer kursiyer yapılan yemininin ardından bordo berelerini giydi.

Törendeki konuşmasına son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketlerine değinerek başlayan Akar, ihtiyaç duyulan her alanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ettiğini, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda kullandığını söyledi.

Akar, "Yasal çerçevede valilerimiz ve garnizon komutanlarımız sürekli görüşüyor. Harekat merkezlerinden olayları yakından takip etmekte, ilgili yerlerle koordinasyonu sürdürmekte ve ihtiyaçları anında karşılamaktayız. Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri her şeyiyle milletiyle hemhal olmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadele çalışmalarına da değinen Akar, 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, bir karakol gemisi, 4 helikopter, 50’den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600’den fazla personelle katkı sağlandığını açıkladı.

Özel Kuvvetler Komutanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birlikleri arasında yer aldığını aktaran Akar, bordo berelilerin tarihe altın harflerle geçen ancak özelliği nedeniyle herkes tarafından bilinmeyen birçok başarılı göreve imza attığını belirtti.

Akar, diğer orduların seçkin birlikleri arasında saygın yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığının bu konumunu daha da ileriye götürmek için hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı.

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren başlayan yeni dönemin Pençe operasyonları ile devam ettiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğine değinen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Büyük bir mücadele yapılıyor. Bu konuda azimli ve kararlıyız. İnşallah tek yumruk, tek yürek olmak suretiyle terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu iş bitecek. Nerede terörist varsa orası bizim hedefimizdir. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar onların peşinde olacağımızı ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini herkesin bilmesi lazım."

Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına, hukuklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir." dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin Libya ve Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Libya'da biz 'yabancı asker' değiliz. Hükümetin daveti üzerine oradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Orada yapmaya çalıştığımız şey askeri, eğitim iş birliği ve danışmanlık. Diğer ülkelerin çeşitli görevlerde yaptıklarının aynısı. Fakat biz olduğumuz için bunu anlamamakta ısrar ediyor, bunu karalamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Libyalı kardeşlerimizle beraber olmaya, tek Libya olarak yapmaları gereken çalışmalarda onları desteklemeye devam edecek, bunu sürdüreceğiz. Libya, Libyalılarındır, bunu destekliyoruz."

"Duymayan kalmasın"

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Akar, "Afgan kardeşlerimizin güven ve refah içinde yaşamaları için imkanlarımız dahilinde, elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da gösterme arzusunda, niyetindeyiz." dedi.

Afganistan'ın barışa, huzura ulaşması için Türkiye'nin gayretlerini 20 yıldır sürdürdüğünü hatırlatan Akar, "Son 6 yıldır tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​47 haftalık eğitimin ardından 173 kursiyer bordo bere takmaya hak kazandı.