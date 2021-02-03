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Bakan Akar: Almanya ile savunma ve güvenlik konularında somut adımlar atacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Almanya ile) Önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Almanya ile) Önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum." açıklaması yaptı.

Akar, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısına ilişkin, "Devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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