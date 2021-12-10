Bakan Akar: Avaşin Basyan'da 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırının ardından havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Akar bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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