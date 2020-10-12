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Bakan Akar: Gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız

Bakan Akar Oruç Reis'le ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız." dedi.

Bakan Akar: Gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var. Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler." dedi.

Oruç Reis'in faaliyetlerine de değinen Bakan Akar, "Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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