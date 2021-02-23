Bakan Akar: Gerekli karşılık verildi

ANKARA (DÜNYA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ege'de Yunanistan'a ait 4 F-16 uçağının TCG-Çeşme gemisini taciz etmesine ilişkin Bakan Akar, “Yunanistan’ın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bizim orada yaptığımız depremle alakalı bir çalışma bilimsel teknik bir çalışmamızı yaparken tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını görüyoruz. Biz diyalogdan yanayız, hukuktan yanayız. Bu konuda tavrımız belli, kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Gara operasyonu konusunda muhalefetin eleştirileriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Akar, şunları söyledi:

“Herkesin bilmesi gereken, PKK'nın alçak yüzünün görüldüğü. PKK alçaklıkla orada masum 13 insanımızı kardeşimizi evladımızı şehit etti bunun görülmesi lazım. PKK’nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yerlere taşımak gerçekten tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. TSK personeli orada verilen görevi başarılı şekilde yerine getirdi. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü PKK’nın alçak yüzü, PKK’nın kaçacak yeri kalmadığını, panik içinde olduğunu, sözde başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde kalmadığını hepimiz görüyoruz. Mücadele devam edecek en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bizler TSK azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz, milletimizi terör belasından kurtaracağız.”