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Bakan Akar helikopter kazasının olduğu Tatvan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 9 personel şehit olmuş, 4 personel yaralanmıştı.

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