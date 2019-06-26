Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili görüşme gerçekleştirdi.
Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen Akar ile Esper, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değindi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA