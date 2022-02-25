Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Ukrayna'yı görüştü
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace'nin görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.