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Bakan Akar: İrini, başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." diye konuştu.

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